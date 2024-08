La police de Lausanne met en garde contre de faux agents de propreté urbaine qui sévissent actuellement sur le territoire communal. Ils abordent des personnes âgées en leur demandant le paiement en cash d'une amende d'ordre.

Les agents de propreté peuvent infliger des amendes d'ordre aux contrevenants (Image d'illustration) ATS

«Depuis le début du mois, deux cas nous ont été rapportés à la ville», a expliqué jeudi à Keystone-ATS Michel Gandillon, porte-parole de la police. Des personnes, habillées en costume, se sont fait passer pour des agents du service de propreté urbaine.

La police rappelle que les agentes et agents de la propreté urbaine sont assermentés et porteurs d'une carte de légitimation, présentée sur demande. Habituellement, ils mènent leurs interventions en civil ou en uniforme «Ville de Lausanne». Ces tenues – polo gris et pantalon foncé – arborent au dos l'inscription «propreté espace public».

En uniforme

Pour aider la population à les reconnaître, ils porteront leur uniforme pour l’ensemble de leurs interventions en août et septembre, annonce la police. Dès le mois d’octobre, ils recommenceront à mener des interventions en civil, mais seront systématiquement porteurs de leur carte de légitimation.

Lors d'un constat d'infraction (des déchets jetés au sol par exemple), l'amende d'ordre délivrée en mains propres est accompagnée d'un bulletin de versement pour un paiement ultérieur. Pour les personnes qui désirent s'acquitter du montant directement sur place, l'amende d'ordre peut être payée contre la remise d'une quittance. La police recommande de demander à voir la carte de légitimation. En cas de doute, ne pas payer directement l'amende et alerter le 117.

ll, ats