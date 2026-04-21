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Caisse de pension A l’heure de la retraite, de plus en plus de rentiers changent leur fusil d’épaule

SDA

21.4.2026 - 12:02

En Suisse, de plus en plus de retraités perçoivent leur avoir de caisse de pension sous forme de capital plutôt que de rente. Selon de nouveaux chiffres et une étude de la Banque cantonale de Zurich, c'est surtout le désir de flexibilité financière qui est déterminant.

Pour plus de flexibilité : de plus en plus de Suisses ne perçoivent pas leur avoir de caisse de pension sous forme de rente, mais sous forme de prestation en capital. (Image symbolique)
Pour plus de flexibilité : de plus en plus de Suisses ne perçoivent pas leur avoir de caisse de pension sous forme de rente, mais sous forme de prestation en capital. (Image symbolique)
Keystone

Keystone-SDA

21.04.2026, 12:02

21.04.2026, 15:31

Ces dernières années, les retraités ont de plus en plus opté pour un retrait en capital plutôt que pour un versement mensuel. Une étude de Swisscanto, filiale de la ZKB, sur les caisses de pension s'est penchée sur les motivations des assurés pour un retrait en capital.

En 2024, 45 pour cent des personnes qui ont perçu pour la première fois une prestation de leur caisse de pension ont perçu exclusivement une prestation en capital. La part des bénéficiaires de rentes était de 36 pour cent et celle pour une combinaison de capital et de rente de 19 pour cent. C'est ce qui ressort des chiffres publiés fin 2025 par l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2024.

Selon l'OFS, la tendance en faveur des prestations en capital s'est donc confirmée au cours des dernières années. Une étude de la Banque cantonale de Zurich arrive à la même conclusion. Selon l'étude publiée mardi, le versement d'un capital est récemment devenu plus populaire auprès des futurs retraités que la rente.

Entre-temps, le rapport entre le retrait du capital et la rente est pratiquement équilibré, indique le communiqué de la ZKB, qui ne s'appuie toutefois pas sur les mêmes données que l'OFS. Ainsi, selon l'enquête, 36 pour cent des assurés de plus de 58 ans ont procédé à un retrait total ou partiel du capital. En revanche, 35 pour cent ont opté pour la rente et le reste n'a pas encore perçu de prestations.

La flexibilité financière est au premier plan

L'enquête de la ZKB visait à déterminer les motivations du retrait en capital. La raison principale du retrait sous forme de rente est donc une plus grande flexibilité financière, ce qui correspond également à la justification de l'OFS. Près de la moitié des personnes interrogées ont indiqué cette raison, selon la ZKB. Environ un tiers des retraités préfèrent investir eux-mêmes les fonds ou voient des avantages dans l'héritage. Les aspects fiscaux ont également une influence. Plusieurs réponses étaient possibles.

En revanche, la baisse des taux de conversion ne jouerait qu'un rôle secondaire dans la décision d'opter pour le capital. La population aurait en outre une grande confiance dans la compétence des caisses de pension en matière de placement.

La ZKB a commandé cette enquête représentative à l'institut de recherche gfs.bern. Elle a été réalisée en ligne et par téléphone en mars auprès de 426 personnes de la population résidente suisse de plus de 58 ans.

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