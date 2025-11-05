La Fête des lumières, qui accueille chaque année près de deux millions de spectateurs à Lyon, veut innover en 2025 avec pour la première fois un spectacle de drones, malgré un budget revu légèrement à la baisse.

Keystone-SDA ATS

Du 5 au 8 décembre, 23 oeuvres lumineuses seront exposées sur plusieurs places emblématiques de la ville, mais aussi à l'opéra et dans le parc de la Tête d'or, où se tiendra la principale innovation de cette édition: un spectacle de drones du collectif local Allumée.

L'oeuvre mettra en scène 500 drones illuminés pendant une dizaine de minutes neuf fois par soir, un «ballet qui relève de la prouesse technologique», a souligné l'équipe organisatrice lors d'une conférence de presse.

Les visiteurs pourront également voir un hommage pop aux mères lyonnaises, les cuisinières connues pour leurs recettes régionales et populaires, avec une oeuvre du collectif barcelonais Tigrelab nommée «le lundi, c'est ravioli».

«Cette Fête des lumières sera une belle conjugaison de tradition et de modernité», a estimé le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet.

Une autre oeuvre célèbrera le rôle que la place de l'Hôtel de ville a joué dans la culture urbaine avec «40 ans de skate à Lyon».

Merci Marie

La ville a dû composer cette programmation avec un budget restreint. Elle annonce une dépense nette hors masse salariale de 2,1 millions d'euros pour la mairie, soit 800'000 de moins qu'en 2024, compensée en partie par le mécénat. Le budget total atteint 3,4 millions.

Parmi les nouveaux mécènes, la traditionnelle Fête lyonnaise compte cette année le géant américain de la vidéo à la demande Netflix, qui a financé une oeuvre dédiée à la promotion de sa série phare «Stranger Things».

La Fête des Lumières découle d'une tradition catholique, visant à remercier la Vierge Marie, protectrice de la cité, chaque 8 décembre en déposant un lumignon à sa fenêtre. Depuis une quarantaine d'années, elle donne lieu à des créations artistiques lumineuses.