  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lyon La Fête des lumières innove avec un spectacle de drones

ATS

5.11.2025 - 18:41

La Fête des lumières, qui accueille chaque année près de deux millions de spectateurs à Lyon, veut innover en 2025 avec pour la première fois un spectacle de drones, malgré un budget revu légèrement à la baisse.

La ville a dû composer cette programmation avec un budget restreint. Elle annonce une dépense nette hors masse salariale de 2,1 millions d'euros pour la mairie, soit 800'000 de moins qu'en 2024
La ville a dû composer cette programmation avec un budget restreint. Elle annonce une dépense nette hors masse salariale de 2,1 millions d'euros pour la mairie, soit 800'000 de moins qu'en 2024
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

05.11.2025, 18:41

Du 5 au 8 décembre, 23 oeuvres lumineuses seront exposées sur plusieurs places emblématiques de la ville, mais aussi à l'opéra et dans le parc de la Tête d'or, où se tiendra la principale innovation de cette édition: un spectacle de drones du collectif local Allumée.

L'oeuvre mettra en scène 500 drones illuminés pendant une dizaine de minutes neuf fois par soir, un «ballet qui relève de la prouesse technologique», a souligné l'équipe organisatrice lors d'une conférence de presse.

Les visiteurs pourront également voir un hommage pop aux mères lyonnaises, les cuisinières connues pour leurs recettes régionales et populaires, avec une oeuvre du collectif barcelonais Tigrelab nommée «le lundi, c'est ravioli».

«Cette Fête des lumières sera une belle conjugaison de tradition et de modernité», a estimé le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet.

Une autre oeuvre célèbrera le rôle que la place de l'Hôtel de ville a joué dans la culture urbaine avec «40 ans de skate à Lyon».

Merci Marie

La ville a dû composer cette programmation avec un budget restreint. Elle annonce une dépense nette hors masse salariale de 2,1 millions d'euros pour la mairie, soit 800'000 de moins qu'en 2024, compensée en partie par le mécénat. Le budget total atteint 3,4 millions.

Parmi les nouveaux mécènes, la traditionnelle Fête lyonnaise compte cette année le géant américain de la vidéo à la demande Netflix, qui a financé une oeuvre dédiée à la promotion de sa série phare «Stranger Things».

La Fête des Lumières découle d'une tradition catholique, visant à remercier la Vierge Marie, protectrice de la cité, chaque 8 décembre en déposant un lumignon à sa fenêtre. Depuis une quarantaine d'années, elle donne lieu à des créations artistiques lumineuses.

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!
Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington
«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante