Leur ascenseur est en panne depuis près d'un mois et personne ne sait quand il sera réparé... s'il l'est un jour. Les locataires d'une tour de 15 étages à Marseille ont confié leurs tourments à «France 3 Régions».

Voilà près d'un mois que les résidents de la tour de 15 étages sont privés d'ascenseur. (image d'illustration) Keystone

Rédaction blue News Valérie Passello

«J'ai du diabète, de l'arthrose, de la tension, j'ai mal au cœur, je ne peux pas sortir et même les infirmières ne montent pas», se plaint une habitante du 14ème étage de la tour, située dans les quartiers nord de la cité phocéenne.

Un voisin lance à nos confrères de «France 3 Régions»: «Nous, on est jeune, mais vous imaginez les personnes âgées, comment elles font?». «On essaie de sortir le moins possible, plus personne ne vient nous voir», déplore une troisième locataire.

Voilà près d'un mois que les résidents de la tour de 15 étages sont privés d'ascenseur. Et ce qu'ils qualifient de «désastre» pourrait bien durer longtemps..

Problèmes financiers

La tour «infernale», appartient à une copropriété très endettée. Le bâtiment est d'ailleurs géré par un administrateur judiciaire. Mais rien n'y fait et l'état du bâtiment se dégrade.

Les copropriétaires ne vivent pas dans la tour et ne paient pas pour les travaux à entreprendre, indique la gérance à «France 3». Et, malheureusement pour les habitants: pas d'argent, pas de maintenance des ascenseurs. Aucune date n'a été fixée à ce jour pour une éventuelle réparation.

«On est abandonné», se plaint encore un locataire.