Convention internationale A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

ATS

12.10.2025 - 10:00

Un colloque «exceptionnel» autour des grands enjeux des droits de l'enfant se tient mardi à Martigny (VS), à l'occasion du 30e anniversaire de l'Institut international des droits de l'enfant (IDE). L'événement réunit représentants du secteur, d'ONG et politiques.

L'éducation fait partie des droits reconnus au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant, au coeur du colloque organisé mardi à Martigny. (image d'illustration)
L'éducation fait partie des droits reconnus au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant, au coeur du colloque organisé mardi à Martigny. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 10:00

12.10.2025, 10:02

Les droits de l'enfant tiennent-ils leurs promesses? La question s'impose comme fil rouge de cette rencontre, elle-même guidée par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 à New York.

«Ce colloque-anniversaire vous invite à une journée de réflexion, d'échange et de mobilisation, écrit l'IDE dans un communiqué. Car les droits de l'enfant ne peuvent être une évidence aquise, mais un engagement vivant.»

Face aux défis contemporains – crises climatiques, conflits armés et enjeux de santé mental -, qui affectent les enfants «de manière directe et souvent silencieuse», il s'agit d'engager une «lecture actualisée» de la situation des plus jeunes.

Envisager la suite ensemble

Et les enfants seront donc présents mardi, à travers des témoignages et une implication dans des projets participatifs. «L'avenir des droits de l'enfant se construira avec eux, ou ne se construira pas», affirme l'organisation. Un avenir qui doit être discuté entre tous, mais surtout mis en pratique.

Créé en 1995, l'Institut international des droits de l'enfant est une organisation suisse basée dans la capitale valaisanne, à Sion. Il oeuvre en tant que centre de formation reconnu dans le domaine des droits de l'enfant et joue un rôle important de sensibilisation et de promotion de ces droits.

