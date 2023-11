(ETX Daily Up) – Dans le sillage de plusieurs destinations européennes prenant des mesures pour mieux préserver la tranquillité de leur population locale, la capitale de la mode italienne a décidé d'interdire dès la fin de soirée la consommation de nourriture et de boissons dans son quartier le plus branché.

Dans le quartier milanais de Porta Venezia, on n'a plus le droit de consommer ni boisson ni nourriture à partir de minuit en semaine. Lorenzo Rasini / Getty images

Qui n'a jamais connu cette fameuse fringale de fin de soirée? A Milan, mieux vaudra désormais ronger son frein puisque la municipalité vient d'interdire la vente de nourriture et de boissons à partir de minuit, et ce jusqu'à 6h du matin en semaine. Les vendredis et samedis soirs, les fêtards auront un peu de répit puisqu'ils pourront acheter de quoi se nourrir jusqu'à 1h30 du matin. Car il s'agit bien d'empêcher ce type de consommateurs d'errer trop longtemps dans les rues et de provoquer trop de bruit.

L'interdiction, qui ne concerne que le quartier de Porta Venezia se situant entre la piazza Oberdan et les vias Melzo et Lazzaretto, fait en effet suite à des plaintes partagées par les résidents. Ces derniers ont même intenté un procès contre la mairie compte tenu de la situation. Situé dans le coeur de la capitale de la mode, Porta Venezia est un point de repère pour ses bars et ses animations et le quartier est considéré comme le plus branché de la ville.

Concrètement, on n'a plus le droit d'acheter ni boisson, ni collation que ce soit dans des magasins, auprès de vendeurs ambulants et même auprès des distributeurs automatiques. Tandis que les restaurants devront ranger les terrasses, les bars n'auront ainsi plus le droit non plus de sustenter les clients.

Les fêtards ne seront sans doute pas si surpris de cette décision puisqu'ils commencent à prendre l'habitude de ne plus avoir le droit de consommer de l'alcool en fin de soirée. En juin dernier ainsi qu'en juillet 2022, la vente d'alcool avait été interdite pour préserver la tranquillité du voisinage jouxtant les débits de boisson. Une mesure à laquelle Milan avait goûté lorsque la crise sanitaire avait imposé à la restauration le modèle de la vente à emporter.

Pour l'heure, l'interdiction de consommer des boissons ou de la nourriture n'est valable que jusqu'au 19 novembre. Mais, elle s'inscrit dans un mouvement plus large consistant pour de nombreuses municipalités transalpines à mieux préserver son patrimoine en interdisant la consommation alimentaire à certains endroits. L'exemple symbolique, c'est bien sûr Venise. Depuis 1987, il est formellement interdit de manger ou de boire sur l'iconique place Saint-Marc, au risque de recevoir une amende. N'allez donc pas vous installer sur les marches du palais des Doges, si accueillantes soient-elles, la police veille! Trente ans plus tard, la Sérénissime ajoutait une strate supplémentaire à ce type d'interdictions en prohibant l'ouverture de nouvelles enseignes de restauration rapide, voyant d'un mauvais oeil ces nombreux touristes circulant une pizza ou un burger à la main.

En 2017 aussi, Rome prenait la décision d'interdire les pique-niques aux abords de ses fontaines, ou de monuments historiques comme les marches de la Trinité des Monts, en face de la place d'Espagne.

Au-delà des frontières italiennes, d'autres destinations touristiques ont pris des mesures pour mieux préserver la tranquillité des habitants. On se souvient cet été de cette décision insolite de la mairie de Dubrovnik d'interdire... les valises à roulettes dans la vieille ville. Au Portugal, les baigneurs à la plage étaient invités à ne pas mettre le son trop fort de leur enceinte connectée...

Relax