À Monaco, un homme se paie l'appartement le plus cher du monde !

Un milliardaire ukrainien a acquis un appartement de luxe à Monaco pour la bagatelle de 471 millions d'euros, soit 432 millions de francs suisses. Il s'agirait de l'appartement le plus cher de l'histoire, selon Bloomberg.

Dans le quartier très exclusif de Mareterra, le prix du mètre carré se monte à plus de 100'000 euros. Imago

Il s'appelle Rinat Akhmetov et tous s'accordent à dire que cet homme d'affaires est le plus riche d'Ukraine. Et apparemment, ce milliardaire aime cumuler les superlatifs: il vient d'acquérir un joli petit pied à terre sur le Rocher de Monaco, pour la coquette somme de... 432 millions de frs !

La société de Rinat Akhmetov, System Capital Management (SCM), a confirmé avoir effectué un «investissement immobilier». (archives) KEYSTONE

Mais il ne s'agit pas de n'importe quel bien immobilier, situé n'importe où sur le Rocher: c'est un appartement de 2'500 m2, basé dans le quartier le plus exclusif de Monaco: «Mareterra». Dans ce quartier flambant neuf inauguré en 2024 par le prince Albert en personne et dont les balcons donnent directement sur la Méditerranée, le mètre carré de terrain est estimé à plus de 100'000 euros.

À titre de comparaison, au coeur de Paris, dans le très huppé VIIIème arrondissement, le prix du mètre carré pour l'achat d'un appartement peut atteindre 12'000 euros ( soit: 13'000 frs ). À Zurich, il peut dépasser les 16'000 frs, selon Real Advisor. C'est certes déjà un peu cher, mais on est bien loin des prix pratiqués sur le littoral monégasque.

5 étages, 21 chambres...

L'appartement le plus cher de l'histoire, selon Bloomberg, fait davantage penser à une colonie de vacances qu'à un lieu de vie traditionnel. Il comprend pas moins de 21 chambres sur 5 étages, une piscine privée, un jacuzzi - dont on ignore la taille- et au moins huit places de parking.

Largement de quoi recevoir la famille pour Rinat Akhmetov, bien qu'on ignore à l'heure actuelle si le milliardaire ukrainien compte s'y installer ou le louer à autrui.

Sa holding, System Capital Management, a confirmé avoir effectué un «investissement immobilier», relate «BFM TV»., restant floue sur le prix de la transaction et la destination exacte dudit bien immobilier.