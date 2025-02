Des centaines de Mulhousiens ont rendu hommage lundi soir à l'homme tué samedi dans un attentat, et salué «l'intervention exemplaire» des policiers, qui ont permis l'interpellation de l'assaillant sans faire usage d'arme à feu.

L'heure était au recueillement lundi, deux jours après l'attaque ayant fait un mort à Mulhouse. ATS

Keystone-SDA ATS

«Samedi, notre ville a été meurtrie en son sein. La folie terroriste a frappé», a dénoncé la maire, Michèle Lutz, sous une large banderole «Mulhouse, unis contre le terrorisme», accrochée à l'hôtel de ville.

Elle s'est associée à la peine des proches de la victime, 69 ans, mortellement blessé samedi, à proximité du marché couvert, lorsqu'il a été pris pour cible par l'auteur de l'attaque. «Ma préoccupation principale reste la sécurité. La sécurité de tous n'est pas une option», a-t-elle poursuivi.

Elle a remercié l'ensemble des agents publics et des forces de sécurité: les agents chargés du stationnement, dont deux ont été grièvement touchés samedi, les policiers municipaux, qui comptent cinq blessés dans leurs rangs, ainsi que la police nationale, les sapeurs-pompiers, et les professionnels de santé. «Unis, nous ferons face», a assuré Michèle Lutz, rappelant qu'une cellule de soutien psychologique avait été mise en place.

A son tour, le préfet du Haut-Rhin, Thierry Queffélec, a dénoncé la «violence haineuse d'un déséquilibré», et applaudi «le courage et le professionnalisme» des forces de sécurité qui «honorent la tenue qu'ils portent». «Grâce à eux, le bilan n'est pas autrement plus lourd», a-t-il souligné. Le rassemblement s'est conclu par une minute de recueillement, suivie par une Marseillaise reprise par la foule.

«L'Etat de droit est attaqué»

«D'habitude je ne participe jamais à des manifestations. Mais là je viens parce que l'Etat de droit est attaqué de toutes parts», a déclaré à l'AFP Catherine Forestier, traductrice de 62 ans. «Je voulais rendre hommage à la personne qui s'est interposée, au prix de sa vie, et à la police municipale, qui a tout fait pour que ça ne dégénère pas encore plus. N'oublions pas que dans l'Etat de droit, il y a la police à laquelle on confie la mission de contenir la violence», a-t-elle ajouté.

Le parquet national antiterroriste, qui s'est saisi de l'enquête, a annoncé lundi soir la prolongation, pour 48 heures, des gardes à vue des quatre personnes interpellées, l'assaillant, son logeur et deux de ses frères. La police nationale du Haut-Rhin, elle, a invité toutes les personnes disposant d'informations relatives à l'attentat à se manifester pour aider la progression des investigations.

Le principal suspect, né en Algérie, est en situation irrégulière en France et est fiché au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. L'attaque a été qualifiée «d'attentat terroriste» par le président de la République Emmanuel Macron.

«Pour le vivre ensemble»

Le Groupe culturel et folklorique des Portugais de Mulhouse a lui aussi exprimé, via Facebook, son deuil, après le décès de l'un de ses membres. «C'était un garçon merveilleux, un homme sociable, qui adorait sa femme et ses deux enfants», a dit de lui Fernando da Costa, son ami, présent au rassemblement une rose blanche à la main. «Je l'ai encore vu une demi-heure avant, on jouait à la belote. C'est un choc terrible», a-t-il confié, ému.

Sur les lieux de l'attaque, un nouveau marché doit se tenir mardi. Dans ce quartier populaire à la population métissée, les habitants espèrent que cette séquence ne viendra pas perturber le «vivre ensemble».

«On est tous ensemble face à ce qui s'est passé. Nos convictions sont claires, on est pour le vivre ensemble, pour la paix, pour la République», témoigne Abdallah, étudiant musulman de 23 ans, présent au rassemblement, qui ne souhaite pas donner son nom de famille. «On se doit de montrer l'exemple et rester unis face à ce qui arrive.»