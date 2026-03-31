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Allemagne À peine libérée, la baleine «Timmy» s’échoue à nouveau sur un banc de sable

Basile Mermoud

31.3.2026

La baleine à bosse échouée depuis une semaine sur un banc de sable de la côte allemande en mer Baltique, et qui était parvenue à se libérer lundi soir, est de nouveau coincée mardi, selon un expert de Greenpeace.

Des sauveteurs observent depuis la plage une baleine échouée sur la côte de la mer Baltique.
Des sauveteurs observent depuis la plage une baleine échouée sur la côte de la mer Baltique.
sda

Agence France-Presse

31.03.2026, 17:11

31.03.2026, 17:50

«La baleine est échouée» dans les eaux peu profondes d'une baie au large de Wismar, au nord-est de l'Allemagne, a déclaré à des journalistes l'expert en biologie marine Thilo Maack. Des spécialistes doivent de nouveau évaluer sa situation.

Les deux canots de la police et de l'organisation écologiste qui l'escortaient depuis la matinée l'ont vue s'immobiliser de nouveau sur un banc et ont au moins pu l'empêcher de s'échouer davantage, a-t-il souligné.

Allemagne. «Il nage librement», mais... - «Timmy» la baleine refait surface en mer Baltique

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L'animal est «affaibli» et a besoin de «repos», a-t-il ajouté. Comme ces derniers jours, scientifiques et autorités locales impliqués estiment que l'animal pourrait repartir par ses propres moyens, s'il le souhaitait.

Selon ses observateurs, cette baleine à bosse baptisée Timmy erre depuis environ quatre semaines en mer Baltique. Lundi 23 mars, le mammifère marin d'une douzaine de mètres avait été repéré échoué sur un banc de sable dans la baie de Lübeck, ville portuaire de la région du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays.

Après plusieurs jours et une opération de sauvetage complexe impliquant notamment des engins de chantier, elle avait réussi à se libérer. Avant de s'échouer de nouveau de samedi à lundi soir dans la baie de Wismar, un peu plus à l'est, dans la région voisine de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Rejoindra-t-elle l'Atlantique ?. Dégagée, puis échouée à nouveau, le sort de la baleine reste incertain

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Lundi soir, elle avait réussi à se libérer et à regagner le large par ses propres moyens après que des sauveteurs l'ont incitée, à l'aide d'un canot pneumatique, à se remettre en mouvement. Les autorités, qui l'ont observée nager librement mardi, espéraient qu'elle puisse définitivement s'échapper.

Mobilisant pompiers, plongeurs, biologistes, police maritime et autorités locales, l'opération de sauvetage tient en haleine la presse allemande, qui couvre chaque rebondissement. La présence de ce cétacé en mer Baltique est rare. «Le calme que nous avons accordé à la baleine a porté ses fruits», avait estimé lundi soir le ministre régional de l'Environnement, Till Backhaus (SPD).

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