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Suède À peine mis en service, le bus autonome de Göteborg percute un tramway

Basile Mermoud

25.5.2026

Un bus autonome a été percuté par un tramway lundi pour son premier jour de circulation avec des voyageurs dans le centre de Göteborg (ouest) en Suède, a indiqué Västtrafik, l'entreprise chargée des transports publics de la région.

Depuis la fin du mois de mars, le bus autonome circulait dans le centre-ville de Göteborg mais ce lundi marquait son premier jour d'expérimentation avec des passagers à bord (image d’illustration). 
Depuis la fin du mois de mars, le bus autonome circulait dans le centre-ville de Göteborg mais ce lundi marquait son premier jour d'expérimentation avec des passagers à bord (image d’illustration). 
IMAGO/Pond5 Images

Agence France-Presse

25.05.2026, 13:58

Le bus a été retiré de la circulation et va être inspecté, a précisé un responsable de la communication de l'entreprise, Patrik Chi, à l'AFP.

«Le bus autonome, qui circulait avec des passagers dans Göteborg, a freiné et a été percuté par l'arrière. Il n'y a ni victime ni blessé», a-t-il déclaré.

Depuis la fin du mois de mars, le bus autonome circulait dans le centre-ville de Göteborg mais ce lundi marquait son premier jour d'expérimentation avec des passagers à bord. Un conducteur se trouvait également dans le bus pour en prendre le contrôle si nécessaire.

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L'Agence des transports Transportstyrelsen avait donné son feu vert pour que le bus autonome circule avec des passagers pour une expérimentation jusqu'au 31 juillet 2027.

Pour l'instant, les navettes autonomes en Europe bénéficient d'autorisations locales, par chaque ville et pour chaque trajet, souvent sur des voies privées. L'UE n'a pas encore accordé d'autorisations à l'échelle européenne pour un déploiement commercial, qu'il s'agisse de transports en commun autonomes ou de robotaxis.

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