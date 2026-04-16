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Politique – VS Un référendum lancé contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion

ATS

16.4.2026 - 10:50

Les Vert-e-s Valais et leurs alliés lancent un référendum contre la mise en oeuvre de la Loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion validée par le Parlement en mars. Trois mille signatures valides devront être déposées pour le 1er juillet.

Pour le conseiller national des Vert-e-s valaisans, Christophe Clivaz, ce référendum ne vise pas à fermer l'aéroport de Sion.
Pour le conseiller national des Vert-e-s valaisans, Christophe Clivaz, ce référendum ne vise pas à fermer l'aéroport de Sion.
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 10:50

16.04.2026, 10:55

Ce référendum cantonal est soutenu par le WWF Valais romand, l'ATE Valais, le POP, le PS du Haut-Valais et les Jeunes Vert-e-s valaisans.

Les référendaires «souhaitent que la population puisse s'exprimer sur cette question», a souligné, jeudi en conférence de presse, le conseiller national écologiste Christophe Clivaz. «Notre démarche ne vise pas à fermer l'aéroport, mais à stopper son extension coûteuse.»

Le 12 mars dernier, la majorité de droite du Grand Conseil (par 103 voix contre 24 et 2 abstentions) avait validé, en une seule lecture, une loi sur la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Sion «visant à créer une structure capable d’atteindre l’équilibre entre l'utilité publique, la viabilité économique et la durabilité environnementale», selon le Conseil d'Etat.

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