Poste stratégique A sa façon, Donald Trump s’incruste dans la Fed

ATS

8.8.2025 - 00:45

Le président américain Donald Trump compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale des Etats-Unis (Fed). Le milliardaire veut que l'institution baisse les taux d'intérêt.

Donald Trump compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale des Etats-Unis (Fed).
Donald Trump compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale des Etats-Unis (Fed).
ats

08.08.2025, 00:45

08.08.2025, 00:45

08.08.2025, 08:08

La nomination de Stephen Miran, défenseur inlassable de la politique économique du président dans les médias, doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Le chef de l'Etat s'était donné quelques jours pour décider du nom de la personne qui prendra la place de la gouverneure Adriana Kugler. Mme Kugler a annoncé sa démission la semaine dernière, alors que son mandat devait prendre fin quelques mois plus tard.

Dans un message jeudi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé que Stephen Miran, qui préside le conseil économique de la Maison-Blanche, occuperait le siège de Mme Kugler jusqu'au terme du mandat, le 31 janvier 2026.

Le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale comprend sept membres, dont le président de la banque centrale, Jerome Powell. Tous siègent au comité de politique monétaire (FOMC) qui compte douze personnes votant sur les taux d'intérêt américains.

Donald Trump, qui fait fi de l'indépendance de la banque centrale, réclame depuis son retour au pouvoir des baisses drastiques de ces taux qui guident le coût du crédit et ont une forte influence sur les marchés financiers.

Adriana Kugler était devenue gouverneure en 2023 sur proposition de l'ex-président démocrate Joe Biden. Son départ, dont elle n'a pas dévoilé les raisons, permet à Donald Trump d'accélérer le changement de gouvernance au sommet de l'institution.

«Nous n'avions pas confiance». Après des chiffres décevants, Trump décapite le service des statistiques

«Nous n'avions pas confiance»Après des chiffres décevants, Trump décapite le service des statistiques

Renverser

Une autre nomination est très attendue: celle de la personne qui remplacera Jerome Powell, dont le mandat prend fin au printemps. Donald Trump a expliqué en début de semaine qu'il avait quatre candidats pour ce poste.

L'ex-gouverneur Christopher Waller fait figure de favori, selon l'agence Bloomberg jeudi. Il s'est opposé au maintien des taux à leur niveau actuel lors de la réunion de la Fed, à la fin juillet, plaidant au contraire pour une baisse, de crainte d'une dégradation rapide du marché du travail.

Jerome Powell, qui était devenu président de la Fed sur proposition de Donald Trump pendant son premier mandat, est désormais la bête noire du président américain. Ce dernier a paru chercher un moyen de le limoger et lui a demandé de démissionner. Il a aussi fortement suggéré aux autres banquiers centraux de le renverser.

