Le programme «Vevey-sur-lac» revient pour la septième année consécutive. Paddle, capoeira, course à pied, pilates, qi gong, gym poussette ou fitness pour seniors: la ville lémanique propose jusqu'au 28 septembre une multitude d'activités sportives gratuites.

La piscine de Vevey-Corseaux Plage ouvre ses portes le 9 mai (archives). ATS

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Ces activités sont organisées sous la supervision d'une équipe de monitrices et de moniteurs qualifiés, rappelle un communiqué des organisateurs. Cette année, la place Robin accueillera du 8 août au 13 septembre des équipements de sport urbain destinés aux jeunes. La piscine de Vevey-Corseaux Plage ouvrira, elle, ses portes le 9 mai.