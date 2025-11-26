  1. Clients Privés
«Trumpification» des visages! A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor

Noemi Hüsser

26.11.2025

Avec le retour de Trump à la Maison Blanche, Washington connaît une nouvelle tendance en matière de beauté: le «Mar-a-Lago Face» est un idéal esthétique qui en dit plus sur le pouvoir et les rôles de genre que sur la beauté.

L'activiste Laura Loomer (à gauche), le républicain Matt Gaetz et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem sont considérés comme des visages célèbres du «Mar-a-Lago Face».
L'activiste Laura Loomer (à gauche), le républicain Matt Gaetz et la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem sont considérés comme des visages célèbres du «Mar-a-Lago Face».
Keystone, Bildmontage blue News

Noemi Hüsser

26.11.2025, 16:58

26.11.2025, 18:05

Lèvres injectées, Botox dans le front et le menton et sourcils rigides. Les interventions esthétiques visant à créer un «Mar-a-Lago Face» ont augmenté depuis l'entrée en fonction de Trump en janvier à Washington D.C., selon le portail d'information «Axios» et le journal britannique «Guardian».

Même s'il n'existe pas de chiffres ou de sondages officiels, plusieurs chirurgiens plasticiens de la capitale font état d'une nette augmentation des demandes. Anita Kulkarni, de Washington D.C., a déclaré au «Guardian» qu'elle ne recevait pratiquement pas de telles demandes avant le second mandat de Trump, mais qu'elles étaient plus nombreuses depuis janvier.

«Glamour autour de la nouvelle administration»

Troy Pittman a déclaré au journal: «A Washington, il y a ce glamour autour de la nouvelle administration. Les gens n'ont aucun problème à se faire embellir». Pas non plus avec le fait que ces embellissements soient remarqués.

Attention arnaque. Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!

Attention arnaqueElles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!

Le «Mar-a-Lago Face» a en effet été façonné par les femmes «Make America Great Again» aux côtés de Trump. Par sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, sa belle-fille Lara Trump ou l'activiste Laura Loomer.

Elles ont en commun le fait qu'il y a quelques années, elles avaient une apparence totalement différente et qu'elles se sont métamorphosées extérieurement. Elles se sont fait injecter des lèvres, du botox ou même faire de nouvelles dents, ce que le New York Times a appelé la «trumpification».

Lara Trump, belle-fille du président, incarne le look du mouvement Trump : lèvres injectées, traits du visage lissés.
Lara Trump, belle-fille du président, incarne le look du mouvement Trump : lèvres injectées, traits du visage lissés.
KEYSTONE

Deux approches tentent désormais d'expliquer la tendance au «Mar-a-Lago Face»: premièrement, l'arrivée de personnes du sud de la Floride, où se trouve Mar-a-Lago. Là, à seulement une demi-heure du club privé de Trump, se trouve une clinique de beauté qui fait une publicité ciblée sur le «Mar-a-Lago Face». Il s'agit d'une «esthétique faciale subtilement liftée, harmonieuse et équilibrée», peut-on lire sur le site Internet.

Incarnation des rôles traditionnels des sexes

La deuxième explication voit dans le «Mar-a-Lago Face» moins une tendance de la beauté qu'un idéal de beauté politique. Il s'agirait de signaler la richesse et les privilèges et d'incarner une certaine conception de la féminité, soulignant ainsi les rôles traditionnels des sexes.

Magazines féminins us. Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé

Magazines féminins usTraditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé

Derrière cela, il y aurait également une forme de loyauté visuelle: un signal esthétique qui marque l'appartenance politique à Trump. Outre le visage, cela concerne également les vêtements - Trump aime que ses collaboratrices «s'habillent comme des femmes » - et le maquillage.

Au début de l'année, une «Republican Make-up Trend» s'est répandue sur TikTok, censée montrer que les républicaines se maquillaient souvent de manière plus voyante et plus forte.

@cherrycokefanclub69

Ts crazy yall bootlickers look almost as dumb as u actually are, so glad im canadian #circusfreak #republican #trump2024🇺🇸 #republicanmakeup #cakeymakeup #maga #magacult #ihatefacists #yahtzeesarebad

♬ الصوت الأصلي - 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫

Mais le mieux est souvent l'ennemi du bien, surtout lorsqu'il s'agit d'interventions esthétiques. La chirurgienne Kulkarni s'est clairement exprimée contre cette tendance auprès du «Guardian»: «Mon esthétique ne doit pas nécessairement correspondre à la vôtre», a-t-elle déclaré, «mais si vous voulez vous situer en dehors de ce à quoi devrait ressembler un visage humain normal, c'est un domaine dans lequel je ne veux pas m'aventurer».

Néanmoins, la tendance se poursuit. Et elle touche désormais aussi les hommes. Selon le chirurgien Pittman, ils sont également de plus en plus nombreux à se faire injecter du Botox ou à se faire retendre les paupières pour paraître plus jeunes et plus masculins. Parmi eux, des personnes comme Donald Trump Jr, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth ou le républicain Matt Gaetz.

