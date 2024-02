Le selfie vaut mille mots: le chancelier allemand Olaf Scholz a trouvé son double. Et ça n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Chris Coons, un sénateur américain.

Sur cette photo fournie par Bundesregierung, le sénateur Chris Coons, D-Del, et le chancelier allemand Olaf Scholz posent pour un selfie sur X, anciennement Twitter, le 8 février 2024. KEYSTONE

Quand on est un grand de ce monde, avec de lourdes responsabilités politiques, un peu de légèreté est la bienvenue. C'est avec humour que le chancelier allemand a publié sur X (anciennement Twitter) un selfie pour le moins original. On a presque l'impression de voir double. Et pour cause!

«Ravi de voir mon sosie à nouveau», a commenté Scholz, alors que le sosie en question, le sénateur du Delaware Chris Coons, a posté la même image en s'amusant: «Qui est qui ?»

Première rencontre en Suisse

Olaf Scholz, 65 ans, et Chris Coons, 60 ans, s'étaient déjà croisés par le passé en Suisse: c'était en janvier 2023 au forum de Davos, selon le Huffington Post.

Pour l'anecdote, tous deux partagent les mêmes traits, mais aussi les mêmes vues politiques. Notamment concernant la guerre en Ukraine. Le chancelier allemand s’est rendu aux États-Unis pour appeler le Congrès américain à débloquer «très rapidement» une aide financière pour Kiev, pour l’aider à faire face à la Russie.