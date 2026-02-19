A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !

La maire démocrate de Washington a déclaré mercredi que le déversement d'eaux usées dans le fleuve Potomac constituait une «urgence publique», sollicitant l'aide de la Maison Blanche après que l'administration Trump a critiqué les responsables locaux pour leur gestion de la crise.

Donald Trump a envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le 19 janvier, une conduite d’égouts récupérant les eaux usées de la capitale américaine ainsi que de zones du Maryland et de Virginie, les deux Etats voisins, a rompu.

Des centaines de millions de litres se sont déversées dans le fleuve Potomac, où des scientifiques ont relevé par moments de très hautes concentrations de bactéries issues de matières fécales, E. coli par exemple.

Cette catastrophe écologique est devenue une menace pour la santé du fleuve et pour les habitants qui l'utilisent comme source d'eau potable, tout en alimentant un conflit politique entre le président Donald Trump et une étoile montante du Parti démocrate, le gouverneur du Maryland Wes Moore.

La maire de Washington, Muriel Bowser, a demandé une déclaration présidentielle de catastrophe et décrété que la fuite constituait une «urgence publique» afin d'obtenir des fonds fédéraux pour les opérations de secours, a indiqué son bureau mercredi dans un communiqué.

Elle a également demandé un «remboursement à 100% des coûts engagés» par la ville et la compagnie des eaux.

Comme la fuite est située dans le Maryland, en amont de Washington, une grande partie des eaux contaminées a fini par atteindre les rives de la capitale américaine.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a accusé mercredi Wes Moore d'avoir «négligé» cette conduite vieille de plus de 60 ans et assuré que le gouvernement fédéral était disposé à aider, mais seulement si cela lui était demandé. Sans intervention de ce type, un «désastre écologique» menace, a-t-elle prévenu.

Animosité

Mardi, le président américain avait déjà envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington: «S'ils n'arrivent pas à s'en occuper, il faut qu'ils m'appellent et me demandent poliment de résoudre le problème», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

La veille, sur la même plateforme, il avait fustigé la «mauvaise gestion patentée des autorités locales démocrates, en particulier le gouverneur du Maryland Wes Moore», potentiel candidat démocrate à la présidence, pour lequel il a une animosité particulière.

«Le président ment», s'est défendu l'élu démocrate sur X, assurant que le gouvernement fédéral était «responsable» de la canalisation qui a rompu et qui se trouve sur un terrain fédéral.

Il a assuré que des responsables de l'Agence fédérale pour la protection de l'environnement (EPA) avaient refusé de participer à une réunion sur la remise en état de l'infrastructure.

Le chantier durera entre quatre et six semaines pour les réparations urgentes, avant une réhabilitation complète. Les autorités locales assurent que la qualité de l'eau potable dans la région n'est pas affectée.