A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le président ment» A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !

Gregoire Galley

19.2.2026

La maire démocrate de Washington a déclaré mercredi que le déversement d'eaux usées dans le  fleuve Potomac constituait une «urgence publique», sollicitant l'aide de la Maison Blanche après que l'administration Trump a critiqué les responsables locaux pour leur gestion de la crise.

Donald Trump a envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington.
Donald Trump a envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington.
ats

Agence France-Presse

19.02.2026, 08:06

Le 19 janvier, une conduite d’égouts récupérant les eaux usées de la capitale américaine ainsi que de zones du Maryland et de Virginie, les deux Etats voisins, a rompu.

Des centaines de millions de litres se sont déversées dans le fleuve Potomac, où des scientifiques ont relevé par moments de très hautes concentrations de bactéries issues de matières fécales, E. coli par exemple.

Cette catastrophe écologique est devenue une menace pour la santé du fleuve et pour les habitants qui l'utilisent comme source d'eau potable, tout en alimentant un conflit politique entre le président Donald Trump et une étoile montante du Parti démocrate, le gouverneur du Maryland Wes Moore.

La maire de Washington, Muriel Bowser, a demandé une déclaration présidentielle de catastrophe et décrété que la fuite constituait une «urgence publique» afin d'obtenir des fonds fédéraux pour les opérations de secours, a indiqué son bureau mercredi dans un communiqué.

Elle a également demandé un «remboursement à 100% des coûts engagés» par la ville et la compagnie des eaux.

Comme la fuite est située dans le Maryland, en amont de Washington, une grande partie des eaux contaminées a fini par atteindre les rives de la capitale américaine.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a accusé mercredi Wes Moore d'avoir «négligé» cette conduite vieille de plus de 60 ans et assuré que le gouvernement fédéral était disposé à aider, mais seulement si cela lui était demandé. Sans intervention de ce type, un «désastre écologique» menace, a-t-elle prévenu.

«Dévorer vivant». Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada

«Dévorer vivant»Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada

Animosité

Mardi, le président américain avait déjà envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington: «S'ils n'arrivent pas à s'en occuper, il faut qu'ils m'appellent et me demandent poliment de résoudre le problème», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

La veille, sur la même plateforme, il avait fustigé la «mauvaise gestion patentée des autorités locales démocrates, en particulier le gouverneur du Maryland Wes Moore», potentiel candidat démocrate à la présidence, pour lequel il a une animosité particulière.

«Le président ment», s'est défendu l'élu démocrate sur X, assurant que le gouvernement fédéral était «responsable» de la canalisation qui a rompu et qui se trouve sur un terrain fédéral.

Il a assuré que des responsables de l'Agence fédérale pour la protection de l'environnement (EPA) avaient refusé de participer à une réunion sur la remise en état de l'infrastructure.

Le chantier durera entre quatre et six semaines pour les réparations urgentes, avant une réhabilitation complète. Les autorités locales assurent que la qualité de l'eau potable dans la région n'est pas affectée.

Trump accusé par des mineures. «Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble

Trump accusé par des mineures«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble

Les plus lus

«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»
Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»
Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV
A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !
Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»
Parti faire le tour du monde à moto, un couple condamné à 10 ans de prison en Iran