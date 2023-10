Six blessés après un accident impliquant trois voitures

Samedi soir, six personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une collision sur l'A1 près d'Urtenen-Schönbühl BE. Les secours ont eu du mal à arriver à destination. De plus, trois personnes qui passaient par là ont filmé l'accident et seront dénoncées.

(image d'illustration). KEYSTONE

Les trois voitures roulaient sur la voie de dépassement en direction de Zurich lorsque l'accident s'est produit à 17h40, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. La passagère de la voiture la plus en arrière a dû être extraite de la voiture par les pompiers. Cinq autres personnes, dont un enfant, ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital.

La voie de secours vers le lieu de l'accident ne s'est «pas formée de manière optimale», peut-on lire plus loin dans le communiqué. Le passage des secours a donc été difficile.

La circulation a dû être déviée sur la bande d'arrêt d'urgence pendant plusieurs heures.

ats