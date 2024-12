L'avion de Swiss qui a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz (Autriche) est un Airbus A220. Ce jet est considéré comme moderne et a établi de nouvelles références en matière de consommation de carburant lors de sa mise en service en 2016. Mais les moteurs sont une source d'inquiétude. Des incidents ont déjà eu lieu à plusieurs reprises et la flotte a même subi un arrêt forcé.

Swiss, filiale de Lufthansa, exploite 30 appareils de ces appareils, 21 en version long-courrier et 9 pour les trajets courts. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA, ot, ats ATS

Swiss, filiale de Lufthansa, exploite 30 appareils de ces appareils, 21 en version long-courrier et 9 pour les trajets courts. La version longue dispose de 145 places assises et d'une autonomie d'un peu plus de 6000 kilomètres. Selon la compagnie aérienne, la consommation de carburant est jusqu'à un quart inférieure à celle d'avions comparables.

Mais Swiss et d'autres compagnies, comme Air Baltic, ont connu une série d'ennuis avec l'A220, notamment en raison des moteurs du constructeur américain Pratt & Whitney. En 2019, Swiss a même laissé à terre sa flotte d'A220 et l'a soumise à une inspection.

Pannes en plein vol

Trois pannes de réacteur en plein vol en l'espace de trois mois ont été à l'origine de cette mesure. Un comité d'urgence a dû évaluer si et comment la flotte pouvait être exploitée en toute sécurité.

Les pannes de moteur ont également touché d'autres compagnies aériennes. En 2019 et 2020, l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a exigé des contrôles supplémentaires des moteurs de Pratt & Whitney. Lors d'incidents, des pièces du moteur avaient été projetées vers l'extérieur.

A plusieurs reprises, Pratt & Whitney a apporté des améliorations à ses moteurs, notamment en adaptant les matériaux et le design.

Malgré cela, un jet Swiss A220 sur trois a de nouveau été temporairement cloué au sol l'an dernier. Là aussi, des problèmes avec les moteurs de Pratt & Whitney étaient en cause. Selon le groupe Lufthansa, les réacteurs se sont avérés moins fiables que prévu. Les compagnies aériennes ont en outre été confrontées à une pénurie de pièces de rechange, à des problèmes de livraison et à trop peu de périodes de réparation.

Le biréacteur court-courrier a été initialement développé par le constructeur canadien Bombardier sous le nom de CSeries. En 2018, le consortium européen Airbus a repris le programme sous la désignation A220.