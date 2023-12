L'administrateur apostolique nommé par le pape François pour diriger l'abbaye de Saint-Maurice après la révélation de cas d'abus sexuels entend demander une aide extérieure pour traiter l'affaire. Il lui semble «indispensable» de faire appel à des laïcs.

A la fin novembre, plus d'une dizaine de personnes ont signalé aux autorités de poursuite pénale valaisannes des «potentiels abus liés à l'abbaye de St-Maurice ou au milieu ecclésial» (archives). sda

«Il faut que la lumière complète soit faite sur ces situations, par respect pour les victimes, c'est le moins que l'on puisse faire, mais aussi pour éviter de fausses accusations et pour prendre toutes les mesures nécessaires», déclare le chanoine Jean-Michel Girard dans une interview publiée mardi soir sur le site du Nouvelliste.

A ses yeux, «une enquête extérieure et une véritable analyse de ce qui s'est passé me semblent indispensables. Comme nous n'avons pas été capables de faire la lumière par nous-mêmes sur ces cas (d'abus sexuels), il me semble évident qu'il faut avoir l'humilité de demander une aide externe», ajoute-t-il.

«Des gens plus compétents»

Et d'expliquer que l'abbaye a «besoin de gens plus compétents que nous, avec plus de recul et avec un point de vue plus neutre sur la situation». La forme de cette «aide extérieure» n'a pas encore été définie, elle le sera rapidement, en accord avec les différentes structures de l'abbaye.

Ancien prévôt du Grand-Saint-Bernard, Jean-Michel Girard a été nommé administrateur apostolique à la fin novembre. A la suite d'une étude préliminaire de l'Université de Zurich, le père-abbé Jean Scarcella, soupçonné d'abus sexuels et de leur dissimulation, avait quitté son poste «afin de garantir l'indépendance de l'enquête».

Son successeur par intérim, Roland Jacquenoud, s'est à son tour retiré après avoir été accusé d'abus sexuels sur un novice majeur. Une accusation contestée par l'abbaye qui parle «d'actes homosexuels consentis entre adultes».

Depuis lors, plus d'une dizaine de personnes ont signalé aux autorités de poursuite pénale valaisannes des «potentiels abus liés à l'abbaye de St-Maurice ou au milieu ecclésial». Selon les révélations des médias, une dizaine de chanoines seraient impliqués dans des affaires d'abus sexuels à Saint-Maurice.

Des chiffres «effrayants»

Pour M. Girard, Rome «prend très au sérieux ce qui se passe non seulement à l'abbaye de Saint-Maurice, mais de manière plus large dans l'Eglise suisse». Il en veut pour preuve le fait que le Vatican vient d'approuver la convocation d'un tribunal pénal ecclésiastique indépendant par les évêques suisses, ce qui n'existe pas ailleurs dans l'Eglise catholique.

L'étude de l'Université de Zurich a dénombré 1002 cas d'abus sexuels dans l'Eglise catholique suisse depuis le milieu du XXe siècle. Mais Jean-Michel Girard estime que les révélations ne font que commencer.

Les cas devraient atteindre des niveaux comparables à la France, les Etats-Unis ou l'Australie, où 3 à 7% des prêtres ont commis des abus depuis 1950, selon des études. «Ces chiffres sont effrayants», commente le religieux.

ro, ats