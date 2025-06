Viols et avortements forcés: le rapport choc dévoilé

nathanyon

Merci pour cet article. Toutes ces situations, ces abus, jettent vraiment le discrédit sur l'ensemble des religieux consacrés, de l'Eglise catholique.. Heureusement que maintenant on ose parler: cela évitera d'autres victimes. Mais, pour les autres, c'est vraiment trop tard! Je n'ai jamais eu de problèmes de ce genre avec des personnes religieuses, et elles sont nombreuses les personnes intègres et formidables habitées par la foi, le bien. Cependant, la hiérarchie catholique doit accepter de remettre en question toutes ces règles de la vie consacrée, et surtout son propre fonctionnement face aux abus, scandales et autres crimes!