  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour 217 dollars Abou Dhabi propose des cérémonies de mariage entièrement en ligne

Basile Mermoud

14.10.2025

Les couples pourront désormais se marier à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, à travers une simple application mobile, sans même se rendre dans l'émirat du Golfe, a indiqué mardi le responsable du projet à l'AFP.

Pour une somme additionnelle, ils pourront légaliser leur acte de mariage auprès du ministère emirati des Affaires étrangères (photo d’illustration).
Pour une somme additionnelle, ils pourront légaliser leur acte de mariage auprès du ministère emirati des Affaires étrangères (photo d’illustration).
imago images/Rene Traut

Agence France-Presse

14.10.2025, 18:01

Si les mariages en ligne ont été introduits dans le pays durant la pandémie du Covid, la dernière version de l'application du gouvernement d'Abou Dhabi a largement facilité le processus, permettant même aux non-résidents de s'unir de manière virtuelle.

«Les personnes peuvent se connecter et effectuer toute la démarche sans avoir besoin de se rendre physiquement nulle part», a affirmé à l'AFP Mohamed Al Askar, responsable de l'application TAMM, dans le cadre du salon des technologies Gitex à Dubaï.

Actu people. Justin Bieber se prépare sérieusement au mariage

Actu peopleJustin Bieber se prépare sérieusement au mariage

Moyennant 800 dirhams émiratis (217 dollars), les utilisateurs pourront remplir les formulaires, déposer les documents nécessaires, réserver l'officiant et organiser une cérémonie virtuelle dans les 24 heures si des créneaux sont disponibles, selon les autorités.

Pour une somme additionnelle, ils pourront légaliser leur acte de mariage auprès du ministère emirati des Affaires étrangères. Ce service est proposé aux citoyens ainsi qu'aux expatriés, qui représentent près de 90% de la population du pays, et également aux non résidents, à travers une procuration.

Le mariage peut être religieux, ou civil - uniquement pour les étrangers. Les Emirats arabes unis sont le seul pays du Golfe a avoir introduit le mariage civil, réservé aux non émiratis, en 2021.

Aussi pour les étrangers

«Quiconque veut se  marier à Abou Dhabi, quelque soit sa nationalité, peut (le faire) en ligne», a dit Mohamed Al-Askar, en soulignant que la ville était «l'une des premières» dans le monde à offrir cette possibilité.

Actu et dicton du jour. Vol retardé de 25 heures: pas d'indemnisation pour les scouts

Actu et dicton du jourVol retardé de 25 heures: pas d'indemnisation pour les scouts

Ce service est l'une des nouvelles fonctionnalités de l'application gouvernementale TAMM, qui permet d'effectuer plus d'un millier de démarches en ligne, et dont la dernière version comprend un agent d'Intelligence artificielle (IA), capable d'entreprendre des démarches administratives sans intervention humaine.

Les Emirats arabes unis, l'un des plus grand exportateur de pétrole au monde, a fait de l'IA l'un des piliers de sa stratégie de diversification économique. L'émirat d'Abou Dhabi, le plus grand du pays, s'est fixé l'objectif de devenir un gouvernement basé sur l'IA d'ici 2027 avec des investissements de 13 milliards de dirhams (3,5 milliards de dollars).

Les plus lus

Zelensky déchoit de leur nationalité le maire d’Odessa et un célèbre danseur de ballet
Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi
«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
France : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites