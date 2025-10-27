Accès à Nicolas Sarkozy refusé à deux députés LFI

L'administration pénitentiaire a refusé à deux députés LFI une rencontre en détention avec Nicolas Sarkozy, relevant que le droit parlementaire à la visite de prisons ne pouvait être utilisé pour s'entretenir avec un détenu spécifique. C'est ce qu'a assuré lundi à l'AFP une source pénitentiaire, confirmant une information du JDD.

L'entrée de la prison de la Santé à Paris où Nicolas Sarkozy est incarcéré (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Sollicités par l'AFP, les deux députés concernés, Ugo Bernalicis et Danièle Obono, n'ont pas répondu. Dans le cadre de cette visite à la prison de la Santé «en compagnie de trois journalistes», les deux parlementaires «ont exigé de pouvoir visiter le quartier d'isolement, de rencontrer Nicolas Sarkozy et de pouvoir échanger avec les deux policiers» chargés de la protection de l'ancien chef de l'Etat en détention, a indiqué une source pénitentiaire.

«Le directeur de l'établissement leur a rappelé» qu'une visite parlementaire visait «à contrôler le fonctionnement global d'un établissement pénitentiaire et ne peut être utilisée pour s'entretenir de manière spécifique avec un détenu», selon cette source.

La visite des deux députés «a pu avoir lieu au sein de l'établissement, sans que les deux parlementaires n'aient accès à Nicolas Sarkozy ou aux fonctionnaires de police chargés de sa protection», a poursuivi la source.

LFI indigné

Dans un communiqué, le groupe LFI à l'Assemblée nationale a confirmé que leurs deux élus s'étaient bien rendus lundi matin dans la prison parisienne et qu'ils «ont vu leur droit de visite illégalement restreint».

«Ils n'ont pas pu accéder au quartier d'isolement munis de leur téléphone et accompagnés de leurs attachés parlementaires ainsi que de trois journalistes», ajoute cette même source, sans mentionner explicitement Nicolas Sarkozy.

«Le tribunal administratif de Paris a été saisi sur ce point en référé. L'audience aura lieu ce mardi 28 octobre à 14h», précise le groupe parlementaire de La France insoumise.

«Tourisme pénitentiaire»

Condamné le 25 septembre à cinq ans d'emprisonnement dans le dossier libyen pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy a été incarcéré le 21 octobre à la prison parisienne de la Santé. Cette détention d'un ancien président est une première dans l'histoire de la République.

Nicolas Sarkozy bénéficie en prison de la protection de deux officiers de sécurité, une mesure exceptionnelle prise «eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui», a expliqué le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit son intention d'aller voir Nicolas Sarkozy en prison. Son entourage a confirmé lundi à l'AFP que le garde des Sceaux irait «s'assurer que les conditions de sécurité sont bonnes pour ce détenu au statut hors du commun». Cette source a rejeté toute comparaison avec la démarche des deux députés LFI qui relève, selon elle, du «tourisme pénitentiaire».