Un avion de transport militaire Antonov AN-32 de l'armée de l'air indienne (IAF) s'est écrasé samedi à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat (nord-est), a annoncé l'armée, sans donner de bilan immédiat de l'accident ni préciser le nombre de personnes à bord de l'appareil.

Un Antonov AN-32 (image d’illustration). IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Un AN-32 de l'IAF a eu un accident aujourd'hui alors qu'il atterrissait à Jorhat. Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident», a indiqué l'IAF dans un bref communiqué.

Plusieurs médias indiens ont diffusé des images d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant au dessus de la base, puis de la carlingue disloquée de l'appareil de fabrication russe, entourée de militaires en uniforme.

An IAF An-32 aircraft met with an accident today while landing at Jorhat.



A court of inquiry is being constituted, to ascertain the cause of the accident. @DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi@IndiannavyMedia@indiannavy — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

En 2019, un AN32 parti de la même base de Jorhat s'était écrasé dans l'Etat de l'Arunachal Pradesh, près de le frontière chinoise, tuant ses 13 passagers et membres d'équipage.

L'armée de l'air indienne dispose d'une centaine de ces bimoteurs de fabrication russe vieillissants, qui assurent de nombreuses missions de transport.

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