Bilan inconnuAccident aérien en Inde : un avion militaire s’écrase à l’atterrissage
Basile Mermoud
13.6.2026
Un avion de transport militaire Antonov AN-32 de l'armée de l'air indienne (IAF) s'est écrasé samedi à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat (nord-est), a annoncé l'armée, sans donner de bilan immédiat de l'accident ni préciser le nombre de personnes à bord de l'appareil.
Agence France-Presse
13.06.2026, 09:34
13.06.2026, 09:38
Basile Mermoud
«Un AN-32 de l'IAF a eu un accident aujourd'hui alors qu'il atterrissait à Jorhat. Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident», a indiqué l'IAF dans un bref communiqué.
Plusieurs médias indiens ont diffusé des images d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant au dessus de la base, puis de la carlingue disloquée de l'appareil de fabrication russe, entourée de militaires en uniforme.
An IAF An-32 aircraft met with an accident today while landing at Jorhat.