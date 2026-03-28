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Drame en Savoie Accident d'un bus de touristes israéliens – Une ado tuée

ATS

28.3.2026 - 14:35

Une jeune touriste israélienne de 12 ans est décédée dans l'accident d'un bus à la station des Belleville, en Savoie, dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué la préfecture du département.

Keystone-SDA

28.03.2026, 14:35

Quatorze autres personnes, toutes de nationalité israélienne, se trouvaient à bord du véhicule qui a dévalé en marche arrière un terrain pentu sur plusieurs mètres avant de se coucher.

Légèrement blessées, elles ont été prises en charge par les secours. Deux ont été évacuées à l'hôpital d'Albertville et huit soignées dans un cabinet médical de la petite station alpine, selon Bruno Charlot, sous-préfet de la ville, qui s'est rendu sur place.

L'accident est survenu peu avant 01h00 du matin alors que le groupe, en fin de séjour dans cette station de la Tarentaise, quittait son hôtel pour aller à l'aéroport.

«Incident technique»

Les touristes venaient de monter à bord du bus, quand un «incident technique a fait que le chauffeur a dû descendre du véhicule», a expliqué le sous-préfet, joint par l'AFP.

«Le bus est alors parti en marche arrière, a dévalé quelques mètres d'un terrain herbeux très pentu, et ensuite il s'est couché et il est venu se bloquer contre un petit bâtiment en pierre», a-t-il poursuivi.

La jeune fille a été éjectée du bus et s'est retrouvée coincée sous le véhicule.

L'accident a mobilisé 45 pompiers et 28 véhicules, selon les secours, arrivés très rapidement sur place. L'opération de secours était terminée samedi matin.

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