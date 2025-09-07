  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Deux blessés Accident d'un car menant à l'aéroport de Barcelone

ATS

7.9.2025 - 21:11

Un car qui se rendait à l'aéroport de Barcelone a quitté l'autoroute dimanche et s'est renversé à environ 50 km de la capitale catalane, faisant deux blessés graves et plusieurs légers. C'est ce qu'ont annoncé les services d'urgence de la région.

L'accident s'est produit peu après midi lorsque l'autocar a quitté l'autoroute C-32 à hauteur de la commune de Santa Susann (archives).
L'accident s'est produit peu après midi lorsque l'autocar a quitté l'autoroute C-32 à hauteur de la commune de Santa Susann (archives).
sda

Keystone-SDA

07.09.2025, 21:11

Le car, qui assurait une liaison régulière entre la ville côtière de Lloret de Mar, à environ 70 km au nord de Barcelone, et l'aéroport de la deuxième ville d'Espagne, transportait des passagers espagnols et étrangers.

Dix personnes ont été hospitalisées: deux dans un état grave, une dans un état modéré et sept légèrement blessées, a précisé le Service d'urgence médicale (SEM) catalan. Les 53 autres personnes prises en charge par le SEM, de différentes nationalités, n'ont pas nécessité de transfert médical.

L'accident s'est produit peu après midi lorsque l'autocar a quitté l'autoroute C-32 à hauteur de la commune de Santa Susanna, a indiqué le Service catalan de la circulation. Les images des services de secours montrent un bus rouge renversé sur le côté, parmi les arbres, près de l'autoroute très fréquentée.

Le véhicule a manqué un virage et quitté la route avant de tomber dans un talus, a déclaré à la presse le sous-inspecteur des pompiers Pep Colàs, estimant que la végétation a pu amortir la chute. «Cet accident aurait pu avoir des conséquences très graves, mais cela n'a pas été le cas», s'est réjoui M. Colàs, soulignant que lorsque les pompiers sont arrivés, les occupants avaient réussi à sortir du bus. Les causes de l'accident sont encore inconnues.

Les plus lus

Des milliers de partisans de Bolsonaro dans la rue avant le verdict
L'explosion du nombre de fast-foods en Suisse inquiète
Employés étrangers menottés et enchaînés : que se passe-t-il dans les usines américaines ?
Washington «prêt à faire monter la pression» sur la Russie
L'aéroport de Zurich oublie un passager avec restriction à la porte d'embarquement