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«Manquements graves» Accident d'avion mortel à Colombier : le directeur coupable

ATS

24.3.2026 - 11:56

Le directeur d'une société de maintenance aéronautique a été jugé mardi à Neuchâtel coupable d'homicides par négligence dans le cadre d'un accident mortel d'un avion-école. La peine est de 120 jours-amende à 150 francs avec sursis.

L'avion s'était écrasé le 5 juillet 2017 à Colombier dans une petite forêt, à proximité d'un restaurant (archives).
L'avion s'était écrasé le 5 juillet 2017 à Colombier dans une petite forêt, à proximité d'un restaurant (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 11:56

24.03.2026, 12:01

«Il y a eu une défaillance interne chez Mecanair» (ndlr: entreprise fribourgeoise de maintenance dont l'accusé est le directeur), a déclaré le juge Luca Hänni du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Le contrôle des 400 heures n'a pas été effectué et l'avion avait dépassé de 89 heures (ou de 49 heures selon les 10% de tolérance) l'échéance d'entretien.

L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO), appartenant à l'entreprise, «a violé les obligations d'entretien». «Les manquements graves ont contribué à la réalisation d'un risque», a ajouté le juge.

«Il y a une absence de causalité adéquate», a déclaré lundi l'avocat de la défense Raphaël Schindelholz, qui avait demandé l'acquittement. Ce dernier avait pointé notamment l'atelier de maintenance.

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