Trois personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées dans l'accident d'un bus transportant «de nombreux étrangers» qui a fini sa course dans un lac sur la côte nord de la Norvège, a annoncé jeudi la police.

Norvegia, un autobus con a bordo 58 persone è uscito di strada ed è parzialmente finito in un piccolo lago a Hadsel, nel Nordland, nel mezzo di una fitta nevicata: almeno 3 morti e 4 feriti gravi @ultimoranet pic.twitter.com/t6SLzso0q6 — Ultimora.net (@ultimoranet) December 26, 2024

Keystone-SDA ATS

«De nombreux passagers du bus sont des ressortissants étrangers», a précisé la police du comté de Nordland. Un total de 58 personnes sont touchées par l'accident. Il y avait des passagers originaires d'au moins huit pays différents. «Le centre opérationnel de la police a été alerté peu après 13h30» au sujet d'un bus sorti de route à Hadsel, détaille la police dans son communiqué.

Les services de secours et la police ont été dépêchés sur place, près du détroit de Raftsundet, séparant les archipels des Lofoten et des Vesterålen, et tous les passagers du bus ont été évacués, certains vers une école à proximité.

«Les conditions météorologiques dans la région sont mauvaises, compliquant les opérations de secours», a fait savoir la police. De fortes rafales sont en cours dans la région.

Trois personnes ont été transportées par hélicoptère vers l'hôpital de Stokmarknes, selon Bent Are Eilertsen, policier du comté de Nordland, cité par l'agence NTB. «La priorité maintenant est de soigner les blessés, et une enquête sera également lancée pour clarifier le déroulé des événements», a-t-il spécifié.

Le Premier ministre Jonas Gahr Store, cité par les médias norvégiens, a exprimé son soutien aux personnes impliquées dans l'accident.