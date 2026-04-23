Deux personnes ont été blessées dans un accident entre un bus scolaire et une voiture jeudi matin dans le Doubs. Tous les élèves sont indemnes, a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie.

La police française a dû intervenir après la collision dans le Doubs entre un bus scolaire et une voiture (photo prétexte). ATS

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L'accident s'est produit sur la commune de Deluz, à une vingtaine de km au nord-est de Besançon. Le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital après avoir été désincarcéré, selon les pompiers. La conductrice du bus est, elle, légèrement blessée.

Le bus scolaire transportait neuf enfants âgés de 9 à 15 ans. «Il n'y a pas de blessés parmi les élèves d'après le premier bilan», a indiqué Elodie Montet, commandant du Groupement de gendarmerie du Doubs. «Tous les élèves ont été vus par un médecin et par un psychologue avant d'être pris en charge par leur famille». La ceinture de sécurité est obligatoire dans les bus.

L'accident s'est produit dans une ligne droite. D'après les premières investigations, le conducteur de la voiture aurait été ébloui par le soleil et aurait percuté le bus en déviant de sa route, a précisé une source proche de l'enquête.

Une enquête a été ouverte et confiée à l'escadron départemental de contrôle des flux de la gendarmerie du Doubs afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.