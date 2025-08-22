Un autocar transportant une cinquantaine de touristes parmi lesquels des enfants s'est renversé vendredi sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant de nombreuses victimes dont plusieurs morts, a annoncé la police.

L'accidend de car dans l'Etat de New York a apparemment fait des morts et plusieurs blessés graves. ATS

«C'est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a déclaré James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'Etat, interrogé depuis les lieux par les télévisions locales.

«L'autocar circulait vers l'est juste avant la sortie de Pembroke, et pour des raisons inconnues a perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central (...) et a fini dans le fossé», a-t-il poursuivi. Il a également précisé que des personnes étaient toujours incarcérées" dans l'autocar quand d'autres avaient été «éjectées» du bus.

«Il y a plusieurs blessés graves, et comme cela vient d'être annoncé par la police de l'Etat de New York, plusieurs morts», a aussi rapporté sur X Mark Poloncarz, responsable du comté d'Erié. De nombreux secours ont été envoyés sur place, appuyés par plusieurs hélicoptères.