Route fermée plusieurs heures Collision mortelle près de Moudon entre une voiture et une camionnette

ATS

24.8.2025 - 18:35

Une voiture a été heurtée quasi frontalement par un véhicule utilitaire dimanche vers 07h00 sur la route de Berne, près de Moudon (VD). Le conducteur de la voiture, une VW noire, est décédé, tandis que le chauffeur de la camionnette a été gravement blessé.

Un badge (ecusson) "Police Cantonale Vaudoise Gendarmerie" est photographie, lors de l'inauguration des infrastructures de gestion de crise de l'Etat de Vaud, ce lundi 3 mars 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Un badge (ecusson) "Police Cantonale Vaudoise Gendarmerie" est photographie, lors de l'inauguration des infrastructures de gestion de crise de l'Etat de Vaud, ce lundi 3 mars 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
KEYSTONE

Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux. Le personnel ambulancier et le médecin du SMUR ont pris en charge le conducteur du véhicule de livraison, qui a dû être désincarcéré par les pompiers, indique dimanche la police cantonale vaudoise. Sa vie n'est pas en danger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur de la Golf noire circulait en direction de Lucens (VD). Il a été violemment heurté par le véhicule de livraison qui a dévié sur sa gauche. Sous la violence du choc, la voiture de tourisme a été entièrement détruite, tandis que l'utilitaire s'est couché sur le flanc.

Sa compagne blessée. Un Suisse décédé dans un accident de voiture à Milan

Sa compagne blesséeUn Suisse décédé dans un accident de voiture à Milan

Le conducteur de la voiture est un Portugais de 49 ans domicilié dans la région lausannoise. Le chauffeur de la camionnette est un Suisse de 24 ans habitant la région.

Le Ministère public a été informé et le procureur a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident. Les investigations sont menées par les gendarmes spécialistes de l’unité circulation. La route de Berne a été fermée au trafic pour les besoins de l’intervention et du constat durant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place à travers la ville de Moudon.

