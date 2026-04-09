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Accident de la route Accident de Duro à Hinwil: les recrues blessées quittent l'hôpital

ATS

9.4.2026 - 10:31

Les quatre recrues qui ont été blessées, mercredi à Hinwil (ZH) dans un accident de leur véhicule Duro ont pu quitter l'hôpital. On ignore toujours les causes de leur mésaventure.

Des agents de la police cantonale et de la police militaire inspectent le Duro de l'armée suisse qui s'est renversé et gît sur la chaussée de l'autoroute A15, mercredi 8 avril 2026, près du rond-point de Betzenholz à Hinwil. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Des agents de la police cantonale et de la police militaire inspectent le Duro de l'armée suisse qui s'est renversé et gît sur la chaussée de l'autoroute A15, mercredi 8 avril 2026, près du rond-point de Betzenholz à Hinwil. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 10:31

Les quatre militaires ont retrouvé leur troupe au sein d'une école de recrues basée à Coire, mais ils continuent à y être traités à l'infirmerie, indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée suisse. La justice militaire a ouvert une enquête pour établir les circonstances qui ont fait basculer sur le flanc le véhicule de transport de troupes dans un giratoire à Hinwil.

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