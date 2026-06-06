Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une chute de près de 200 mètres Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère

ATS

6.6.2026 - 16:58

Un homme a perdu la vie lors d'une randonnée samedi matin au-dessus de Charmey (FR). Cet homme de la région âgé de 29 ans descendait la Dent de Brenleire par la face nord en compagnie d'un autre Fribourgeois du même âge lorsqu'il a glissé et fait une chute de près de 200 mètres.

La Rega a été mobilisée sur l'accident (image d'illustration).
La Rega a été mobilisée sur l'accident (image d'illustration).
Etat de Fribourg

Keystone-SDA

06.06.2026, 16:58

Vers 10h00, les deux randonneurs auraient été surpris par une chute de pierres au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Après sa chute, la victime a été retrouvée par la colonne de secours et la Rega qui avaient été entretemps prévenues.

Le médecin dépêché sur place n'a malheureusement pu que constater son décès. Les enquêteurs alpins de la police cantonale mènent actuellement une enquête sur cet incident.

Les plus lus

Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère
Précoce et souveraine : Andreeva grave son nom dans le marbre !
Chantage à la sextape : en appel lundi, l'ex-maire de Saint-Étienne espère éviter un retour en prison
Vatican : Une IA résout une énigme vieille de 400 ans et découvre des recettes insolites
Rosamund Pike interpelle un spectateur qui envoyait des SMS pendant la pièce Inter Alia
De la disparition de Lyhanna à une affaire d'Etat