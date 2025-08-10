Un homme de 26 ans a fait une chute mortelle samedi lors d'une randonnée sur le «Balmfluechöpfli», dans la commune de Rüttenen. Sur place, les secours n'ont pu que constater son décès, a indiqué dimanche la police cantonale soleuroise.

Rapidement dépêchés sur place, les secouristes de la Rega ont retrouvé son corps au bas d'une paroi rocheuse (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme a chuté vers 15h dans une zone rocheuse. Rapidement dépêchés sur place, les secouristes de la Rega ont retrouvé son corps au bas d'une paroi rocheuse.