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Valais Accident de télésiège à Lauchernalp : l'enquête révèle un défaut de coordination

ATS

20.5.2026 - 12:50

L’accident de télésiège survenu à Lauchernalp (VS) en mars 2025 – qui a fait un blessé grave parmi le personnel – est notamment dû à une coordination insuffisante lors de travaux réalisés simultanément sur la piste. Tel est le constat du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) dans un rapport publié mercredi.

Un collaborateur des remontées mécaniques de la Lauchernalp avait été grièvement blessé lorsqu'un télésiège s'était décroché et avait chuté (photo d'illustration).
Un collaborateur des remontées mécaniques de la Lauchernalp avait été grièvement blessé lorsqu'un télésiège s'était décroché et avait chuté (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

20.05.2026, 12:50

Lors de ce grave accident survenu le 19 mars 2025, le télésiège, qui effectuait un trajet de service avec une personne à son bord, est entré en collision avec le câble de treuil d'une dameuse. Le télésiège a ainsi été arraché de son câble porteur, avant de chuter sur la piste située en contrebas. L'employé des remontées mécaniques de la station, âgé de 23 ans, a été grièvement blessé.

L'accident s'est produit vers 19h35, soit en dehors des heures d'exploitation régulières. Au moment des faits, la dameuse était en service à proximité de la remontée. Le câble de treuil de l'engin, qui a oscillé fortement lors d'une manoeuvre, passait dans la zone de circulation du télésiège, relève le SESE.

Lorsque celui-ci s'est approché, une importante collision s'est produite. Le télésiège a été arraché du câble porteur et projeté plusieurs mètres dans le vide.

Risques liés aux travaux parallèles

Selon l'évaluation du SESE, l'accident n'est pas dû à des causes techniques, mais aux risques liés aux travaux réalisés en parallèle entre l'exploitation des remontées mécaniques et la préparation des pistes. Les interventions impliquant des véhicules à treuil sont particulièrement dangereuses, car les câbles d'acier tendus, qui exercent d'énormes forces de traction, sont difficilement repérables.

Le rapport atteste aussi d'un manque de communication entre les deux parties concernées concernant la mise en service de la remontée mécanique. En outre, le document met en avant l'absence de directives claires et suffisamment détaillées concernant la procédure et la communication à appliquer lors de trajets de service.

Le Service suisse d’enquête de sécurité met en évidence des lacunes organisationnelles à caractère systémique. Il publie ainsi un avis de sécurité.

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