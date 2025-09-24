  1. Clients Privés
Coincé par l'installation Accident de travail mortel sur un télésiège à Flums

ATS

24.9.2025 - 15:44

Un sexagénaire a perdu la vie mercredi lors de travaux de vérification sur le télésiège de Prodkamm à Flums (SG). 

Les travaux de vérification sur le télésiège de Prodkamm à Flums (SG) ont viré au drame. (image d'illustration)
Les travaux de vérification sur le télésiège de Prodkamm à Flums (SG) ont viré au drame. (image d'illustration)
IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA

24.09.2025, 15:44

24.09.2025, 15:46

Le malheureux s'est retrouvé coincé par l'installation, a annoncé la police cantonale. Une enquête est en cours.

