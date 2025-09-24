Un sexagénaire a perdu la vie mercredi lors de travaux de vérification sur le télésiège de Prodkamm à Flums (SG).

Les travaux de vérification sur le télésiège de Prodkamm à Flums (SG) ont viré au drame. (image d'illustration) IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

Le malheureux s'est retrouvé coincé par l'installation, a annoncé la police cantonale. Une enquête est en cours.