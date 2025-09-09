  1. Clients Privés
Conducteur en garde à vue Accident dramatique : un train percute un bus au Mexique !

ATS

9.9.2025 - 05:04

Au moins dix personnes sont mortes et 41 ont été blessées au Mexique après qu'un train a percuté un bus sur un passage à niveau dans l'Etat de Mexico, ont annoncé lundi les autorités locales.

Keystone-SDA

09.09.2025, 05:04

09.09.2025, 07:21

«Nous avons un total de 41 blessés (...) et 10 décès», a déclaré Adrián Hernández, coordinateur général de la protection civile de l'Etat de Mexico, à la chaîne de télévision locale Milenio.

Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir le bus à deux étages attendre au passage à niveau. Le véhicule démarre ensuite et traverse la voie ferrée, mais il est percuté à l'arrière quelques secondes plus tard par un train de marchandises qui apparaît soudainement et le traîne sur plusieurs mètres.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs passagers qui sortent du bus par leurs propres moyens, après l'accident, et des gens s'approcher de la scène pour tenter d'aider les autres victimes.

Le conducteur du bus a été arrêté et placé en garde à vue sur demande du parquet local, a ajouté Adrián Hernández, qui a également précisé que 4 des 41 blessés étaient dans un état critique.

