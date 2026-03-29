Le chauffeur du bus impliqué dans l'accident qui a tué une jeune adolescente israélienne samedi aux Belleville, en Savoie, a été placé dimanche sous le statut de témoin assisté à l'issue de sa garde à vue, a indiqué le procureur d'Albertville.

Le bus est parti en arrière alors que le chauffeur était sorti. Capture d'écran X /TF1

Keystone-SDA ATS

L'enquête, pour homicide involontaire, se poursuit donc sous la direction d'un juge d'instruction après l'ouverture d'une information judiciaire, précise Benoît Bachelet dans un communiqué.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune touriste israélienne de 12 ans est morte, éjectée du bus qui venait de dévaler un terrain pentu en marche arrière sur plusieurs mètres avant de se renverser.

Quinze personnes se trouvaient à bord du bus, en train de prendre place après avoir quitté leur hôtel, afin de se rendre à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry après un séjour dans le massif de La Tarentaise, dans le secteur de Val Thorens.

Ne parvenant pas à faire démarrer le car, le chauffeur était descendu «pour actionner un coupe-circuit se trouvant au niveau de la batterie», selon le récit fait par le procureur. Le véhicule était alors parti en arrière dans une pente.

Légèrement blessés, les autres passagers avaient été pris en charge par les secours et deux d'entre eux évacués à l'hôpital d'Albertville.