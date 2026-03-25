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France Accident ferroviaire : un train percute un poids lourd

ATS

25.3.2026 - 10:38

Un train régional a percuté mercredi matin un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Raphaël, dans le Var. Le conducteur du camion est décédé et trafic ferroviaire est ininterrompu au moins pour la journée, ont annoncé les autorités et la SNCF.

Un train régional a percuté mercredi matin un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Raphaël (image d’illustration).
Un train régional a percuté mercredi matin un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Raphaël (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

25.03.2026, 10:38

L'accident est survenu entre 7h30 et 8h à hauteur d'un passage à niveau situé sur la corniche à Saint-Raphaël, indique la préfecture du Var, dans un communiqué.

Aucun des 259 passagers du TER opéré par Transdev n'a été blessé, précise la préfecture. La circulation ferroviaire est coupée toute la journée dans les deux sens entre Saint-Raphaël et Cannes, a annoncé SNCF Réseau à l'AFP.

L'infrastructure ferroviaire a été endommagée par l'accident notamment le passage à niveau et la caténaire. «Des équipes de SNCF Réseau vont devoir intervenir pour réparer l'infrastructure une fois que la rame endommagée sera sortie des voies», indique le gestionnaire du réseau ferré.

Près de 40 sapeurs-pompiers assurent les opérations de secours et ont éteint un feu sur la remorque du poids lourd.

La police nationale est sur place pour sécuriser les abords de la zone d'intervention et procéder aux premiers actes d'enquête.

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