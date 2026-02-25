Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule après avoir percuté une autre voiture et visiblement tenté de prendre la fuite. Il s'est retrouvé sur un parking en contrebas de la chaussée, à côté du rond-point du pont de la Maggia, à Losone, endommageant d'autres voitures.

La voiture après son embardée Lecteur de blue News

Sara Matasci

Un accident aussi curieux que dangereux s'est produit mercredi après-midi, vers 14 heures, à Losone.

Selon «Tio», et d'après les images reçues à la rédaction, une voiture a d'abord embouti le véhicule qui la précédait, sans s'arrêter, puis a repris sa route à grande vitesse en direction du rond-point.

Mais cette accélération a provoqué une sortie de route de l'auto, qui s'est retrouvée sur un parking en contrebas de la route principale, endommageant également quelques voitures présentes.

La police cantonale a été contactée pour mener les investigations nécessaires et, selon le «Tio», les occupants du véhicule renversé ont réussi à s'en extraire par leurs propres moyens, apparemment sans blessures graves.

Il reste toutefois à préciser l'état exact des personnes impliquées et, surtout, la raison pour laquelle le conducteur ne s'est pas arrêté dès le premier coup de bélier.