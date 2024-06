Horrible accident à un péage italien - trois morts

Trois morts et six blessés : tel est le bilan d'un grave accident sur une autoroute italienne. Le poste de péage a été détruit.

L'accident a également complètement détruit la station de péage. Vigili del Fuoco

Sven Ziegler

Trois personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées dimanche après-midi dans un grave accident sur l'autoroute A12 à Rosignano Marittimo, près de Livourne en Toscane.

Parmi les victimes figure un couple allemand d'Augsbourg, âgé de 61 et 68 ans, qui se rendait à Rome. La voiture des Augsbourg a percuté à grande vitesse un autre véhicule qui s'était arrêté au péage, indiquent les autorités. Le conducteur de cette voiture, un Italien de 21 ans, est également décédé.

Quatre véhicules au total ont été impliqués dans l'accident, dont une voiture immatriculée en Autriche et une voiture immatriculée en Suisse. Sous la violence du choc, la cabine de péage a été entièrement détruite.

Un problème de santé en cause ?

Parmi les six blessés légers se trouvaient deux jeunes enfants de trois et six ans ainsi que leur mère de 35 ans, qui ont été transportés à l'hôpital de Livourne. L'opérateur du péage de Cecina, âgé de 44 ans, a également été blessé.

Un problème de santé du conducteur allemand est soupçonné d'être la cause possible de l'accident. Le véhicule a percuté à grande vitesse les voitures qui attendaient au péage, provoquant un effet domino qui a également détruit une partie de la station de péage.