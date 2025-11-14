  1. Clients Privés
Drame de 2018 Accident mortel d'un Flixbus à Zurich: peine légèrement réduite

ATS

14.11.2025 - 15:07

La justice zurichoise allège de quatre mois la sanction infligée en première instance contre le chauffeur qui a causé l'accident mortel de son Flixbus en 2018 à Zurich. L'Italien de 64 ans écope d'un an et huit mois de prison avec sursis pour homicides par négligence.

Flixbus a lancé en 2018 son offre aux Etat-Unis, initialement pour concurrencer Greyhound, société fondée en 1914 et dont le siège se trouve à Dallas, au Texas (archives).
Flixbus a lancé en 2018 son offre aux Etat-Unis, initialement pour concurrencer Greyhound, société fondée en 1914 et dont le siège se trouve à Dallas, au Texas (archives).
sda

Keystone-SDA

14.11.2025, 15:07

A l'issue du procès en appel, vendredi, la Cour suprême zurichoise a confirmé, pour l'essentiel, le jugement du Tribunal de district de Zurich, daté de mai 2024. Il en a toute même réduit quelque peu la peine.

L'accident remonte au 16 décembre 2018 vers 04h00. Le bus parti de Milan assurait la liaison Gênes (I) – Mannheim (D). La visibilité était mauvaise en raison de la neige et la chaussée glissante à cause du givre. Le car a été pris de vitesse sur la bretelle de l'A3, qui aboutit en ville à partir d'un pont.

Le véhicule s'est déporté sur une piste condamnée. Son freinage tardif n'a pas pu empêcher l'impact dans le mur qui empêche les véhicules de tomber dans la rivière Sihl. Deux passagers sont morts par la suite et une quarantaine ont été blessés dont trois grièvement.

