Drame en mission Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service

ATS

29.9.2025 - 12:44

Un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel en service dimanche après-midi dans la Limmat. L'agent de 44 ans participait à une opération de recherche à hauteur de la centrale électrique de Dietikon après le signalement d'une noyade.

Lors d'une opération de recherche dans la Limmat, un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel. (Image symbolique)
Lors d'une opération de recherche dans la Limmat, un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel. (Image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

29.09.2025, 12:44

29.09.2025, 13:25

Une enquête du parquet devra déterminer la cause exacte de l’accident de plongée, indique lundi la police cantonale zurichoise. La dernière fois qu’un membre de la police cantonale est mort en service remonte à 1979, précise le communiqué.

Dimanche vers 13h15, un passant a signalé au centre d’intervention de la police avoir vu une personne se noyer dans l’eau du canal devant la centrale de Dietikon. Une seconde alerte a signalé une personne dans l'eau un peu plus en aval, à Oetwil.

Recherches restées vaines

Une vaste opération de secours a été déployée. Un hélicoptère de sauvetage de la Rega et un autre de la police ont effectué des recherches aériennes sur le tronçon de la Limmat entre Dietikon et Würenlos (AG). Des pompiers et membres de la police fluviale ont descendu la rivière en bateau.

En concertation avec l'exploitant de la centrale électrique, une opération de plongée dans le canal a été décidée. C'est au cours de celle-ci que le plongeur de la police cantonale s'est trouvé en difficultés. Il a été récupéré sans vie par d’autres collègues plongeurs.

Une équipe de soins a été mobilisée en soutien aux forces d'intervention d’urgence alors en service. Les recherches pour retrouver la personne signalée dans l'eau sont, elles, restées vaines jusqu'à dimanche soir et se poursuivent lundi.

