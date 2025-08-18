  1. Clients Privés
Drame en montagne Accident mortel de parapente au-dessus de Saas Fee

ATS

18.8.2025 - 17:57

Un parapentiste a perdu la vie dimanche dans le secteur du Domjoch, sur la commune de Saas Fee (VS). Son co-équipier, n'ayant plus de nouvelle de lui, a alerté les secours. Après d'intenses recherches, le corps sans vie a été retrouvé lundi vers 08h30 à une altitude d'environ 4300 mètres.

Le corps du parapentiste a été retrouvé dans le secteur du Domjoch, à environ 4300 mètres d'altitude (photo d'illustration).
Le corps du parapentiste a été retrouvé dans le secteur du Domjoch, à environ 4300 mètres d'altitude (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:57

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, a indiqué la police valaisanne. L'identification formelle de la victime est en cours.

