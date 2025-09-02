Un accident de parapente survenu dimanche à Engelberg (OW) a coûté la vie au pilote. L'homme de 48 ans a succombé mardi à ses blessures à l'hôpital.

Keystone-SDA ATS

Le parapentiste se trouvait dimanche sur le versant sud-ouest du Wissberg pour le décollage lorsqu'il a chuté dans une zone escarpée pour des raisons encore inconnues, indique mardi la police cantonale d'Obwald.

Grièvement blessé, il a été héliporté vers un hôpital hors du canton, où il est décédé. Une enquête a été ouverte.