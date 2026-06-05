Accident mortel de wingsuit à Vouvry

Un homme de 29 ans s'est tué jeudi lors d'un accident de wingsuit dans la région de la centrale électrique de Chavalon, sur la commune de Vouvry (VS). Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident (image d'illustration). Police cantonale du Valais

Keystone-SDA ATS

Vers 10h45, deux pilotes en wingsuit ont décollé de La Suche, à une altitude d'environ 1540 mètres, rapporte vendredi la police valaisanne dans un communiqué. Ils se sont envolés ensemble en direction des Evouettes, où l'atterrissage était prévu.

Après avoir rejoint la zone d'atterrissage et constaté l'absence de son compagnon, l'un des deux pilotes a alerté les secours. Le corps sans vie de son compagnon a été retrouvé en début d'après-midi dans la région de la centrale électrique de Chavalon.

La victime est un Suisse âgé de 29 ans. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances exactes de l’accident.