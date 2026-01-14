  1. Clients Privés
«J’ai entendu un gros bruit» Accident spectaculaire en Thaïlande : une grue s’effondre sur un train

ATS

14.1.2026 - 07:12

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine d'autres blessées dans un accident de train causé par l'effondrement d'une grue dans le nord de la Thaïlande, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Keystone-SDA

14.01.2026, 07:12

«22 personnes ont été tuées et plus de 30 ont été blessées», a déclaré à l'AFP Thatchapon Chinnawong, un responsable d'un poste de police de la province de Nakhon Ratchasima, au nord-est de Bangkok. «Une grue s'est effondrée sur un train, qui a déraillé et a pris feu», ont indiqué dans un communiqué distinct les autorités de la province.

L'accident s'est produit vers 9h00 (3h00 en Suisse), lorsqu'une grue utilisée pour la construction d'une ligne de train à grande vitesse est tombée sur un train de passagers en contrebas.

«J'ai entendu un gros bruit (...) suivi de deux explosions», a témoigné Mitr Intrpanya, 54 ans, un habitant local présent sur les lieux. «Quand je suis allé voir ce qui s'était passé, j'ai trouvé la grue posée sur un train de passagers de trois wagons. Le métal de la grue semblait avoir tranché en deux le deuxième wagon», a-t-il ajouté.

Le ministre thaïlandais des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a fait savoir que 195 personnes se trouvaient à bord du train, qui circulait entre la capitale, Bangkok, et la province d'Ubon Ratchathani. Il a pressé les autorités de faire la lumière sur les causes de l'accident.

TGV thaïlandais

Des images diffusées par les médias locaux montrent des secouristes se précipitant vers un train couché sur le flanc tandis que de la fumée s'élève des débris.

Les opérations de secours ont été temporairement interrompues en raison d'une «fuite de produits chimiques», a indiqué la police locale, sans préciser d'où provenait cette fuite.

La grue faisait partie d'un vaste chantier de construction d'un réseau de trains à grande vitesse en Thaïlande, lancé en 2017 avec une décennie de retard.

Ce projet de 5,4 milliards de dollars doit permettre de relier Bangkok à Kunming, dans le Sud de la Chine, via le Laos. Un premier tronçon doit entrer en service en 2028, le second en 2032.

Il est soutenu par la Chine dans le cadre de sa politique des «nouvelles routes de la soie», lancée pour améliorer ses échanges commerciaux et renforcer son influence dans la région.

Les accidents industriels, sur les chantiers de construction et de transport sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité.

Dix-huit personnes sont mortes en 2020 en Thaïlande dans la collision d'un train de marchandises avec un bus transportant des passagers à une cérémonie religieuse.

Huit personnes ont également trouvé la mort en 2023 dans la collision entre un train de marchandises et une camionnette qui traversait une voie ferrée dans l'est du pays.

