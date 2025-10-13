Accident spectaculaire : il tente d’échapper à la police et finit sa course dans un magasin

Un jeune automobiliste s'est lancé dans une course-poursuite avec la police argovienne dans la nuit de dimanche à lundi. La fuite s'est terminée de manière spectaculaire : la voiture a percuté un magasin au milieu de Wettingen. Trois personnes ont été blessées.

L'homme de 22 ans a fini avec son Opel dans un magasin. Police cantonale d’Argovie

Sven Ziegler Sven Ziegler

Dans la nuit de dimanche à lundi, une course-poursuite spectaculaire a eu lieu dans le canton d'Argovie. Comme l'indique la police cantonale argovienne, une patrouille a voulu effectuer un contrôle routier peu après 1 heure sur l'aire de repos de Würenlos. Une Opel blanche s'est approchée du poste de contrôle. Le véhicule a d'abord freiné, puis a soudainement accéléré et a franchi l'aire interdite pour revenir sur l'A1 en direction de Berne.

La police s'est immédiatement lancée à sa poursuite. Le conducteur a quitté l'autoroute à la sortie Wettingen-Est et a poursuivi sa course en direction du centre de la bourgade. Une deuxième patrouille s'est positionnée près du rond-point de la place du centre-ville. Mais le conducteur est arrivé à grande vitesse sur la voie opposée et a finalement perdu le contrôle de la voiture.

L'Opel a franchi l'îlot central et a heurté la vitrine d'un commerce. Le bolide ne s'est arrêté qu'à l'intérieur du magasin. Le conducteur, un Autrichien de 22 ans, ainsi que sa passagère de 26 ans, également Autrichienne, ont subi des blessures moyennement graves. Une passagère de 65 ans, originaire de Serbie, a aussi été légèrement blessée. Tous trois ont été transportés à l'hôpital en ambulance.

Le magasin a été fortement endommagé et le véhicule a été entièrement détruit. La collision a également provoqué la rupture d'une conduite d'eau, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Le trafic des bus a également dû être temporairement dévié.

Le jeune homme a dû rendre son permis de conduire sur place. La raison pour laquelle il a pris la fuite n'est pas encore claire. La police a ouvert une enquête.