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«J’ai entendu des hurlements» Accident spectaculaire : un bus tombe dans la Seine près de Paris

Gregoire Galley

30.4.2026

Un bus a percuté jeudi matin au sud de Paris un véhicule en stationnement avant de tomber dans la Seine, un accident spectaculaire dans lequel quatre personnes ont été secourues.

Agence France-Presse

30.04.2026, 13:38

«Un bus circulant sur la commune de Juvisy-sur-Orge a quitté sa route et est tombé dans la Seine dans des circonstances non déterminées à ce stade», a indiqué à l'AFP le parquet d'Evry, une commune au sud de la capitale.

Selon le parquet, «le conducteur et trois autres personnes se trouvaient dans le bus». «Ils ont tous été secourus. L'enquête en cours du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule est confiée» à la police, a-t-on ajouté.

Selon la préfecture, le bus a entraîné dans sa chute «un véhicule léger au niveau» d'un quai longeant la Seine. Selon une source syndicale, personne ne se trouvait à l'intérieur de cette voiture qui était en stationnement.

Vers 11H00 (09H00 GMT), plusieurs bateaux naviguaient encore au niveau de l'accident. Une drone et un hélicoptère ont également été déployés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le bus est totalement immergé dans le fleuve à proximité d'un pont. La voiture percutée a, elle aussi, fini dans le fleuve, selon des clichés pris par un photographe de l'AFP.

«Le bilan victimaire est actuellement en cours de consolidation» et d'"importants moyens de secours sont mobilisés", a précisé la préfecture dans un communiqué. Selon des sources syndicales, il s'agissait d'un «bus en +formation+», ce qui expliquerait la présence de si peu de personnes à bord.

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