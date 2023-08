Accident spectaculaire : un camion renverse un pylône

Un accident spectaculaire a eu lieu jeudi matin sur l'autoroute A1 entre Morges et Aubonne (VD) en direction de Genève. Heurté par un camion et sa remorque, un pylône électrique en bordure d'autoroute est tombé sur les voies de droite. Il n'y a eu aucun blessé.

L'accident est survenu vers 09h40 sur la commune de Saint-Prex et l'autoroute a dû être fermée sur les deux voies dans le sens de Genève pour dégager la chaussée jusqu'à 15h45, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale. Le trafic a été très fortement perturbé durant une bonne partie de la journée.

Les causes de l'accident sont indéterminées à ce stade. Seule certitude: le train routier est seul en cause et aucun autre véhicule n'a été impliqué, toujours selon la police vaudoise.

Refermeture à 22h30

Une grue a été mobilisée sur place pour évacuer le pylône électrique barrant la bande d'urgence et pratiquement les deux voies de l'autoroute dans le sens de Genève. Le camion et sa remorque ont, eux, fini sur une petite route et un champ agricole bordant l'A1.

Ils devaient être dépannés plus tard en soirée et ce même tronçon devait donc refermer dès 22h30 à partir de Morges Ouest, selon la porte-parole. Il s'agit également de nettoyer parfaitement tous les débris de la zone de l'accident.

Des déviations avaient été mises en place et des messages affichés sur les panneaux autoroutiers. Il était notamment conseillé de quitter l'A1 en direction de Genève vers Crissier déjà, soit bien avant les sorties de Morges Est et Ouest.

sj, ats