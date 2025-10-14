Un homme de 66 ans a été grièvement blessé lors d’un accident de la circulation sur l’autoroute A1. Le malheureux a percuté avec sa voiture une benne de chantier. Sa vie est en danger.

Un grave accident de la route s'est produit lundi soir sur l'autoroute A1 à la bifurcation de Meggenhus. Comme le communique la police cantonale de Saint-Gall, un automobiliste de 66 ans a perdu le contrôle de son véhicule peu avant 22h30. L'homme circulait de Saint-Gall en direction de St. Margrethen.

Selon les premières constatations, la voiture s'est retrouvée sur une zone interdite à la sortie de Meggenhus. Le bolide a franchi l'îlot de séparation et a pénétré dans la prairie adjacente. Le véhicule est ensuite reparti sur la sortie, a heurté une glissière de sécurité provisoire et s'est renversé sur le côté. Dans cette position, la voiture a continué à glisser et a percuté de plein fouet une benne de chantier.

L'automobiliste a dû être réanimé

Le conducteur a été blessé et son pronostic vital est engagé. Selon le porte-parole de la police Milo Frey, les pompiers ont dû extraire l'homme de la voiture. Les services de secours l'ont réanimé sur place et l'ont emmené à l'hôpital dans un état critique. Les autorités ont ordonné une analyse de sang et d'urine. Le véhicule et l'infrastructure de chantier ont subi des dommages de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Plusieurs services spéciaux de la police cantonale de Saint-Gall, les pompiers professionnels de Saint-Gall avec neuf membres, les services de secours avec médecin urgentiste ainsi que le service d'entretien de la zone des routes nationales sont intervenus.

La sortie de Meggenhus est restée fermée pendant plusieurs heures pour le constat de l'accident, alors que les voies de circulation en direction de St. Margrethen sont restées ouvertes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.